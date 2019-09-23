Otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı (2) - SİVAS

- Kaza yeri - Devrilen aracın dereden çıkarma çalışmaları - Araçtan savrulan eşyalar - Araçta oluşan hasar - Aracın çekiciye yüklenmesi - Jandarma ekiplerinin çalışmaları Sivas 'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı - Şarkışla kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım