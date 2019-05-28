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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - TOKAT Haberi

Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - TOKAT Haberi

- Olay yerinden görüntü - Şarampole devrilen otomobilden görüntüler - Jandarma ekiplerinden detaylar - Olay yerinde savcının inceleme yapması Tokat 'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralıTOKAT (AA) - Tokat 'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.İdris Aslantürk (48) idaresindeki 46 ABK 619 plakalı otomobil, Çamlıbel mevkisinde yol kenarındaki araziye devrildi.Kazada sürücünün eşi Meral Aslantürk (46) olay yerinde, araçta bulunan Mert Tuana Şeker (8) de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Yaralanan sürücü ve beraberindeki Kader Küsmüş ve Yasemin Küsmüş, Tokat 'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Hastane Bild 

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