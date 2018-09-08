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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - KARAMAN

Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı - KARAMAN

- Yaralılardan görüntü. - Kaza yerinden genel görüntü - Yaralılara yapılan müdahale sırasında vatandaşların izleme ve cep telefonuna kaydetme görüntüsü Karaman 'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Şaban Kaya (55) idaresindeki 34 GM 8831 plakalı otomobil, Karaman - Ereğli Karayolu'nun 1'inci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp karşı şeride geçerek devrildi.Kazada, araçtaki İbrahim (45) ve Ömer Kaya (40) olay yerinde hayatını kaybetti.Devrilen otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü Kaya ile Bahriye Önal (43) ve Ahmet Kaya (81), kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Elektrik Direği Trafik Kazası Cep Telefonu Direksiyon Trol 

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