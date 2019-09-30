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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil devrildi: 1 yaralı - HATAY

Otomobil devrildi: 1 yaralı - HATAY

- Devrilen otomobil - Devrilen otomobilin çekiciye yüklenmesi Hatay ’da otomobil devrildi: 1 yaralıHATAY (AA) - Hatay ’ın Yayladağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Çetiner (72) yönetimindeki 31 KSS 27 plakalı otomobil, Yayladağı - Antakya kara yolu Kızılgöl mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.Yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplernin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Müdahale Direksiyon 

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