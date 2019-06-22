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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - KONYA Haberi

Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - KONYA Haberi

- Kaza yerinden detay görüntüler - Bir görgü tanığının açıklamaları Konya 'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralıKONYA (AA) - Konya 'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa T. (51) yönetimindeki 42 B 3830 plakalı otomobil, Konya - Beyşehir kara yolunun Kızılören mevkisinde refüje çarparak devrildi.Kazada, araçta bulunan Fatih Han Kızıldağ (16) hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü ile Hatice Kamaşık (56), Zeynep Ceylan (72) ve Ayşe Kızıldağ (43) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Görgü Tanığı Hastane 

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