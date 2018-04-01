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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil devrildi: 1 ölü 3 yaralı - DENİZLİ

Otomobil devrildi: 1 ölü 3 yaralı - DENİZLİ

- Kaza yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin çalışması - Polis ekiplerinden detay - Kazazedelerin yakınlarının olay yerine gelmesiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çal ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.Bekir Öztürk yönetimindeki 09 BE 114 plakalı otomobil, Denizli Caddesi'nde bulunan refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti.Kazada, otomobilin ön camından fırlayan Cennet Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralanan otomobil sürücüsü Öztürk ile yanında bulunan Yaşar Öztürk ve İrem Kocabıyık 112 Acil Sağlık ekiplerince Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bild Aydınlatma Direği 

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