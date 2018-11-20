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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - KONYA

Otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - KONYA

- Savcının kaza yerinde inceleme yapması - Araçtan çevreye saçılan eşyalar - Cenazenin cenaze aracına konulmasıKONYA (AA) - Konya 'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Suriye uyruklu Cuma El Hüseyin idaresindeki 31 MA 0349 plakalı otomobil, Ereğli - Konya karayolunun 5. kilometresinde refüje çarparak devrildi.Kazada, otomobildeki Suriye uyruklu Şükriye İsa (23) olay yerinde yaşamını yitirdi.Yaralanan sürücü Cuma El Hüseyin, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Şükriye İsa'nın cenazesi, incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cenaze Bild Cenaze Aracı 

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