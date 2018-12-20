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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Otomobil dereye uçtu - Araçta sıkışarak yaralanan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

- Otomobil dereye uçtu - Araçta sıkışarak yaralanan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

(cep telefonu)

İlk Müdahale Uçan Otomobil Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Kaza yerinde ekiplerin çalışması
-Yaralıların çıkarılarak ambulansa konulması
-Ulaşım; 20122018_KMARAS_OTOMOBIL_DEREYE_UCTU_(OZR_146MB)_başlığında Kahramanmaraş FTP’den geçildi.

( KAHRAMANMARAŞ ) - Otomobil dereye uçtu- Araçta sıkışarak yaralanan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kahramanmaraş-Andırın karayolunun 35’nci kilometresi Karbasan mevkisinde meydana gelen kazara, Mehmet Deniz'in kullandığı 01 YG 808 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonrası sürücü Mehmet Deniz ile yanında bulunan Rukiye Kuşçu ve Meltem Kuşçu otomobilden çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesine sevk edildi. (OZR-
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