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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat’ta yolun karşı şeridine geçerek dereye uçan otomobil

Yarış Bild Osmanpaşa Uçan Otomobil Direksiyon 

-Dere içinde ters dönenen otomobilin dışına savrulan kişinin kurtarılması
-Otomobilin arka kapısının vatandaşlar tarafından çekiç ve levye yardımı ile açılması
-Arka koltukta bulunan iki kadının çıkartılması
-Kazayı yara almadan atlatan çocuk
-Olayı gören vatandaşla röp
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda karşı yöne geçerek dereye uçan otomobilde bulunan ailenin ölümden döndüğü kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Sivas’tan Tokat’a seyir halinde olan S.E idaresindeki 60 HL 058 plakalı otomobil Gökçe köyü yakınlarında virajlı yolda havanın yağışı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek dere üzerindeki köprüye çarptı. Çarpmanın etkisi ile dereye düşen otomobilin ters döndü. Su seviyesinin düşük olduğu dereye uçan otomobilin sürücüsü ve oğlu kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başarırken, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Otomobilden dışarı savrulan bir kişi ekipler tarafından sedye yardımı ile dereden çıkartılırken, otomobilin arka koltuğunda bulunan iki kişinin kurtarılması için zamanla yarışıldı. Aracın kapısı levye ve çekiçle güçlükle açılarak kurtarma çalışması yapıldı. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından aracın arka koltuğunda sıkışan iki bayan çıkartılarak sedyeye alındı. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kazada yaralanan biri çocuk 4 kişi ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde trafik ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı
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