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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı İzle

Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı İzle

cep telefonu görüntüsü

Kamu Hastanesi Uçan Otomobil Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Dere Yatağı 

-Kaza sonrası yardıma giden sağlık ekipleri
-Yaralıların sedyeye alınması taşınması

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobilde bulunan baba ve kız yaralandı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta şiddetli yağmur nedeniyle kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilde bulunan baba ve kız yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 46 DG 794 plakalı otomobiliyle kent merkezinden Göksun ilçesine doğru ilerleyen İsmail Kaba, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarındaki dere yatağına uçan otomobil taklalar atarak ancak durabildi. Otomobil sürücüsü İsmail Kaba ve yolcu koltuğundaki kızı Gamze Kaba yaralandı. Çevredekilerin kazayı sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine kaza yerine gelen acil yardım ekipleri baba ve kızı kamu hastanesine kaldırdı. Tedavi altındaki baba kızın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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