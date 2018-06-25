Otomobil dereye uçtu: 1 yaralı - SİVAS

- Dereye uçan otomobilden görüntüler - Kaza yerinden detaylar - Polis ekiplerinden detay Sivas 'ta otomobil dereye uçtu: 1 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta otomobilin köprüden dereye uçması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sivas 'tan Kangal ilçesine giden Galip Başer (60) yönetimindeki 58 LD 551 plakalı otomobil, Sivas - Malatya karayolu Bostankaya mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarparak Aşağı ada deresine uçtu.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Başer, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.