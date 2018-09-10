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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Şeyma Bekar'ın fotoğrafları

Genç Kız Hastane Trafik Kazası Direksiyon Trol 

-Olay yerinden detaylar
-Hastaneden detaylar

( ZONGULDAK )- 22 yaşındaki üniversiteli Şeyma kazada hayatını kaybetti ZONGULDAK

- Zonguldak'ta 22 yaşındaki Şeyma Bekar isimli genç kız trafik kazasında yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak Ankara karayolunda meydana geldi. İddialara göre Bartın istikametine seyir halindeki plakası belirlenemeyen aracın sürücüsü Aydoğan B., (31), Karaman beldesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce karşı şeride geçti ardından da yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada araçta bulunan Şeyma Bekar (22), Havva B., (30), Aydoğan B., (31), Minanur B., (4) ile Nisanur B., (1), yaralandı. Kazada ağır yaralanan Şeyma Bekar, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken genç kızın yakınları acı haberle yıkıldı. Bekar'ın Pamukkale Üniversitesi'nde Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü okuduğu öğrenildi. Şeyma Bekar’ın yaz tatilinin son günlerinde yakınlarıyla Bartın’a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
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