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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil çöken yola düştü

Otomobil çöken yola düştü

olay yeri

Polis Göreme 

-aracın görüntüsü
-detay
-fotoğraflar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de aniden bastıran yağmur yolun çökmesine neden oldu. Yolun çöktüğünü göremeyen bir sürücü ise aracıyla çukura saplandı. Kırşehir, Medrese Mahallesi Melikgazi Caddesi üzerinde Z.E., yönetimindeki seyir halindeki 40 EF 351 plakalı otomobil yağışında etkisiyle çöken yola saplandı. Yaralının olmadığı olaya polis ve Belediye Zabıta ekipleri müdahale etti. Otomobil, çekici vasıtası ile yoldan çekildi. Trafik, konulan dubaların ardından normal akışında sağlandı. Bölgede yağışların etkisi ile ikinci kez çökme olayı meydana geliyor.
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