Otomobil çaya uçtu: 5 yaralı

-Olay yerinden detay

-Yaralılara müdahale

-Araçtan detay



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kezer Çayına uçtu. kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Siirt’e 10 kilometre uzakta Kezer Çayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PİF 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kezer Çayına uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

