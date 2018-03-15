Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil çaya uçtu: 5 yaralı

Otomobil çaya uçtu: 5 yaralı

Kezer Çayı detay

Direksiyon 

-Olay yerinden detay
-Yaralılara müdahale
-Araçtan detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kezer Çayına uçtu. kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Siirt’e 10 kilometre uzakta Kezer Çayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PİF 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kezer Çayına uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Zeytin Dalı'nın Kadın SubaylarıZeytin Dalı'nın Kadın Subayları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı