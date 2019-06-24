Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil çaya devrildi: 6 yaralı - KARABÜK Video

Otomobil çaya devrildi: 6 yaralı - KARABÜK Video

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçtan detayOtomobil çaya devrildi: 6 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'te otomobil Soğanlı çayına devrildi, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İstanbul yönünden Karabük 'e gelen Ahmet Danaoğlu (69) yönetimindeki 34 ZZ 6752 plakalı otomobil, Kayı köyü yakınlarında yaklaşık 10 metreden Soğanlı çayına devrildi.Otomobilin bir kısmının suya gömüldüğü kazada, sürücü ve yanında bulunan Ahmet Akif (2), Tuana (8), Ecrinsu (7), Yasemin (34) ve Muzaffer Danaoğlu (66) yaralandı.İtfaiye, polis ve jandarma tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis Jandarma Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı