Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil çalan şüpheliler polisin takibiyle yakalandı - ADANA

Otomobil çalan şüpheliler polisin takibiyle yakalandı - ADANA

- Otomobil çalan şüpheliler polisin takibiyle yakalandı - Otomobilin görüntüsü - Araç sahibinin konuşmasıOtomobil çalan şüpheliler polisin takibiyle yakalandıADANA (AA) - Adana 'da çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan iki çocuk, polislerin takibiyle yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gün içinde çalınan 33 D 6015 plakalı otomobilin merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda seyir halinde olduğunu belirledi.Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, aracı Levent Mahallesi'nde hareket halindeyken görüp takibe aldı. Otomobildeki iki kişi, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, ara sokaklarda diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini tehlikeye atarak ilerlemeye çalışan otomobili durdurdu ve içindeki iki şüpheliyi etkisiz hale getirdi.Aracı kullanan E.B. (16) ve yanındaki İ.T. (15) Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.Şüphelilerin, çalıştıkları düğün salonundaki müzisyen Okan Saygılı'ya ait aracı gün içinde çaldıkları tespit edildi.Karakola gelerek aracını teslim alan Saygılı, "Bu kadar kısa süre içinde aracımın bulunacağını düşünmüyordum. Kazaya sebep olabilirlerdi. Yunus ekiplerine aracımı buldukları için çok teşekkür ediyorum. Devletimiz güzel çalışıyor." dedi.
İki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis Yunus Timleri Bild Akalan Bulduk 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı