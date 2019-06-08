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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil buğday tarlasına uçtu: 3 ölü, 4 yaralı İzle

Otomobil buğday tarlasına uçtu: 3 ölü, 4 yaralı İzle

Kaza yeri detaylar

Trafik Kazası Bild Direksiyon 

-Otomobilin tarlada görüntüsü

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Elbistan-Malatya karayolu, Demircilik Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Malatya istikametinden Elbistan’a giden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 DCY 85 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki buğday tarlasına uçtu. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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