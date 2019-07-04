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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil boş sulama kanalına devrildi: 2 yaralı - ADANA

Otomobil boş sulama kanalına devrildi: 2 yaralı - ADANA

- Otomobil boş sulama kanalına devrildi - 2 yaralı - Sulama kanalına uçan otomobil - CAN - KUR ekiplerinin yaralıyı çıkarması - Ambulansın yaralıları götürmesi görüntüleri Adana 'da otomobil boş sulama kanalına devrildi: 2 yaralıADANA (AA) - Adana 'da boş sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Gökhan Balcı (28) idaresindeki 01 R 6141 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, yaklaşık 20 metre yükseklikten boş sulama kanalına devrildi.Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerince kurtarılan Gökhan Balcı ile araçtaki yaralı Eyüp Oruç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bild Uçan Otomobil Sulama Kanalı 

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