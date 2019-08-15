Otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölü

-HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ VE BİSİKLETİ



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Balıkesir Bursa karayolunda seyretmekte olan A.G yönetimindeki 10 ABA 1868 plakalı araç Tankçiftliği Mahallesi mevkiinde yaya olarak bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmekte olan Arif Başaran’a (78) çarptı. Arif Başaran çarpma sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü A.G. hakkında Jandarma ekiplerince soruşturma başlatılarak gözaltına alırken kısa süreli olarak trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

