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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil, bisikletli gence çarptı

Otomobil, bisikletli gence çarptı

Kaza yerinden detaylar

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Bisiklet 

-Yaralının ambulansa konulması
-Bisikletten ve araçtan detay

( ORDU -ÖZEL) ORDU

- Ordu’da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü genç yaralandı. Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine giden K.O. idaresindeki 27 U 3329 plakalı otomobil, 17 yaşındaki G.B. idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpma sonucu savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan G.B., Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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