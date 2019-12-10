Otomobil, beton mikserine çarptı: 2 ölü

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( MANİSA ) MANİSA



– Manisa’nın Soma ilçesi İzmir-İstanbul otoyolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan beton mikserine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.Kaza, saat 12.30 sıralarında İzmir-İstanbul otoyolunun Manisa Soma ilçesi sınırlarından geçen bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Soma’dan Balıkesir’in Savaştepe ilçesi yönünde seyir halinde olan Mehmet S. yönetimindeki 34 Y 6514 plakalı otomobil, Savaştepe’ye 5 kilometre kala emniyet şeridinde çalışma yapan 45 YB 790 plakalı beton mikserine çarptı. Kaza sonrası otomobilde yolcu konumunda bulunan C.S. (69) olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü Mehmet S. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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