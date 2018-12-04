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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil, beton mikserine arkadan çarptı: 2 yaralı

Otomobil, beton mikserine arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Beton Mikseri Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi
-Ambulansın gelişi
-Polisin aracı yol kenarına itmesi
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi-Arnavutköy yolunda kontrolsüz bir şekilde yola çıkan hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani fren yapan beton mikserine arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, Sultangazi-Arnavutköy yolu Habibler çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi’den Arnavutköy yolunda kontrolsüz bir şekilde yola çıkan hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani fren yapan 34 JZK 10 plakalı beton mikserine, 34 PT 1680 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya sebep olduğu iddia edilen hafriyat kamyonu sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, polisler trafikte önlem alarak trafik akışını sağladı. Kazaya karışan araçlarla ilgili işlem yapan ekipler, trafiği kilitleyen aracı iterek yol kenarına aldı. Aracın yol kenarına alınmasıyla trafik normale döndü.
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