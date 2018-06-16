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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı - ESKİŞEHİR İzle

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı - ESKİŞEHİR İzle

- Kazadan detaylar Eskişehir 'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü, 2 yaralıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'in Mahmudiye ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Durmuş Karaca (55) idaresindeki 34 NV 0052 plakalı otomobil, Mahmudiye - Çifteler karayolunun 5. kilometresinde refüjdeki beton bariyerlere çarptı.Sürücü ile aynı araçtaki eşi Gülsüm (45) ve kızı Meryem Karaca (18), kaza yerinde hayatını kaybetti.Kazada yaralanan Safiye Nur (15) ve Ceylin Berna Karaca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Ceylin Berna Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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