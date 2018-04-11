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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

kaza yeri

İlk Müdahale Bild Trol 

-kaza yapan otomobil
-yaralıların ambulansa götürülmesi
-detaylar

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Batı Gişeleri mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızıyla birlikte İstanbul’a seyir halinde olan sürücü Rukiye Nuran Tok’un kullandığı 06 FD 6741 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sağ şeritteki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil sol şeritte bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, araçta bulunan sürücü Rukiye Nuran Tok ile yanında bulunan 23 yaşındaki kızı Leman Vera Tok yaralandı. Aynı istikametteki diğer sürücüler tarafından kaza yaptıkları otomobilden çıkarılan anne ve kızı, yol kenarına getirildi.
Olay yerine çağırılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Rukiye-Leman Vera Tok, tedavileri yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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