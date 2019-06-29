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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil bariyere ve polis aracına çarptı: 8 yaralı - İSTANBUL Video

Otomobil bariyere ve polis aracına çarptı: 8 yaralı - İSTANBUL Video

- Kaza yapan araçlardan detay - Yaralılardan detayOtomobil bariyere ve polis aracına çarptı: 8 yaralıİSTANBUL (AA) - Maltepe'de otomobilin bariyere ve ardından yol kenarında maddi hasarlı bir trafik kazasına müdahale eden polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 8 kişi yaralandı.34 A 90172 plakalı polis aracı D100 kara yolu Ankara istikameti Küçükyalı mevkisinde 2 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasına müdahale için olay yerine geldi.Bu sırada aynı istikamette seyreden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 ABP 413 plakalı otomobil bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil kaza yerinde çalışma yapan park halindeki polis aracına çarptı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi geldi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Kazada devrilen otomobildeki 5 ve o sırada olay yerinde bulunan 1 kişi ile ekip aracındaki polisler Hüseyin Bilir ve Mehmet Kaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İlk Müdahale Polis Aracı Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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