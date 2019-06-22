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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil bariyere saplandı: 2 ağır yaralı Video

Otomobil bariyere saplandı: 2 ağır yaralı Video

Kazalı araç

Polis Hastane Ağır Yaralı Direksiyon Trol 

-İtfaiye ekipleri
-Araç çekiciye yüklenirken
-Kapanan yol
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobil yolun kenarındaki bariyere saplandı. Hurdaya dönen otomobildeki alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, gece saat 02.10 saatlerinde Kırıkkale-Kayseri Karayolu'nun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Arap Karaslan’ın kullandığı 06 AF 35 17 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyere çarptı. Kazada alkollü olduğu iddia edilen sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Arap Erkoç yaralandı. Trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Erkoç, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık görevlilerince ambulansa sedye ile taşındı. Ağır olarak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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