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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı - DENİZLİ

Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı - DENİZLİ

- Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın gerçekleştiği an - Ekiplerin olay yeri çalışmaları - Otomobilin enkazının kaldırılmasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de, otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Osman Yüksel (21) yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere çarptı.Araç içerisine sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Yüksel, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, bulvarda seyreden otomobilin yan dönerek bariyerlere çarpması ve vatandaşların yardım için koşması yer alıyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon 

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