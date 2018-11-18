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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil bariyere çarptı; 1 ölü 1 yaralı - MANİSA

Otomobil bariyere çarptı; 1 ölü 1 yaralı - MANİSA

- Olay yerinden görüntüler - Kazada hayatını kaybeden Oktay Sezen'in cenazesinin Kula Devlet Hastanesine kaldırılması - Otomobilden detaylar - Otomobilin kopan parçalarından detay - Kaza yapan otomobilin olay yerinden kaldırılması Manisa 'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Oktay Sezen (49) yönetimindeki 45 K 9188 plakalı otomobil, İzmir - Uşak kara yolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek bariyere çarptı.Kazada sürücü Sezen hayatını kaybetti, araçtaki Yunus Güler (32) ağır yaralandı.Yaralı Güler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze Trafik Kazası Bild 

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