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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil bahçeye uçtu, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Otomobil bahçeye uçtu, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Polis Hastane Polis Ekipleri Direksiyon Irak 

-Vinç ile otomobilin kurtarılması
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre aşağıdaki bahçeye uçtu. Otomobilde bulunan 1 kişi ise yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı. Kaza, Elazığ Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EB 930 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre aşağıdaki bahçeye uçtu. Kazada 1 kişi yaralanırken otomobilde bulunan arkadaşı ise kaçtı. Kazayı fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla bahçeden çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme yaptı.
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