Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Kaza yapan araçtan görüntüler

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Direksiyon 

-Trafik ekiplerinin olay yeri incelemesi
-Detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 5 metreden bahçeye uçtu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Kaza Bartın’ın Çayırlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 74 AAB 209 plakalı otomobili ile Karabük’ten Bartın istikametine seyir halinde olan 55 yaşındaki Hasan A. Çayırlar Mahallesi mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 metrelik uçurumdan bahçeye uçtu. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Nazife A. (49) ile Ahmet E.A. (7) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı