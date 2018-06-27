Otomobil bahçe duvarından uçtu



- Erzurum’un Horasan İlçesinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bahçe duvarından uçarak askıda kaldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, kaza Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Ağrı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkınca kaymakamlık binasının bahçesine uçtu. Arka şasesi duvara takılan otomobil askıda kaldı. Otomobilde bulunan 2 kişi kendi imkanları ile aşağıya indi. Kazada şans eseri ölen yaralanan olmadı. Polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

