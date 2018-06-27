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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil bahçe duvarından uçtu

Otomobil bahçe duvarından uçtu

Olay yerinden detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

Tahkikat Bild Kaymakamlık Trol 


- Erzurum’un Horasan İlçesinde henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bahçe duvarından uçarak askıda kaldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre, kaza Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Ağrı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkınca kaymakamlık binasının bahçesine uçtu. Arka şasesi duvara takılan otomobil askıda kaldı. Otomobilde bulunan 2 kişi kendi imkanları ile aşağıya indi. Kazada şans eseri ölen yaralanan olmadı. Polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.
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