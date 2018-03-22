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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil bagajında yavru köpekler yakalandı - EDİRNE

Otomobil bagajında yavru köpekler yakalandı - EDİRNE

- Kapıkule Sınır Kapısı - Otomobilde yapılan arama - Otomobilin bagajında saklanan yavru köpeklerOtomobil bagajında yavru köpekler yakalandı - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin bagajında yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 15 cins yavru köpek bulunduEDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin bagajında, Türkiye'ye kaçak olarak getirilmek istenen 15 yavru köpek yakalandı.Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Z.M.N idaresindeki otomobil gümrük muhafaza ekiplerince rutin olarak kontrol edildi.Kontrolde bagajda samoyed, pekinez, pug ve king charles cinsi 15 yavru köpek olduğu tespit edildi.Köpeklere yediemine teslim edilmek üzere el konulurken, sürücü Z.M.N hakkında "kaçakçılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gümrük Muhafaza Ekipleri Gümrük Muhafaza Yavru Köpekler Yazılı Açıklama Kaçakçılık 

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