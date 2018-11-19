Otomobil aydınlatma direğini yıktı : 1 yaralı Video

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( ÇORUM ) ÇORUM



- Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, Sungurlu Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Kenan Kuştepe yönetimindeki 19 TE 952 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken otomobil karşı şeride geçti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri kazada otomobilde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Sürücü olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

