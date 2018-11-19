Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil aydınlatma direğini yıktı : 1 yaralı Video

Otomobil aydınlatma direğini yıktı : 1 yaralı Video

Olay yerinden görüntü

Polis Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol Aydınlatma Direği 

-kaza yapan araçtan görüntü
-detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza, Sungurlu Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Kenan Kuştepe yönetimindeki 19 TE 952 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken otomobil karşı şeride geçti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri kazada otomobilde sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Sürücü olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı