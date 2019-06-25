Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı - DENİZLİ
- Refüjde aydınlatma direğine çarpan otomobilden detaylar - Otomobilin içinden detaylar - Polis ekiplerinin araç çevresinde inceleme yapması - Polis ekiplerinin trafik akışını kontrollü olarak sağlaması - Aracın çekiciye alınması - Ambulansların olay yerinden ayrılması Denizli 'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesinde otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Nezihi Aytekin (56) idaresindeki 06 FK 8001 plakalı otomobil, Denizli - Bozkurt kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi girişinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Otomobilde sıkışan sürücü Nezihi Aytekin ile eşi Memnune (54), gelini Fatma (30) ile torunları Nisa (3) ve Berra Sıla (8) itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.Sağlık ekiplerinin çevredeki hastanelere kaldırdığı yaralılardan Memnune Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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