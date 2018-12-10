Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - BARTIN
- Olay yerinden görüntülerBARTIN(AA) - Bartın 'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, O.C. (19) idaresindeki 74 AAD 737 plakalı otomobil, Çatmaca mevkiisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan O.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.