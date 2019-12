Otomobil at arabasına çarptı:1 ölü

-cesedin incelenmesi

-kazaya karışan araçlar

-detay



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Gediz ilçesiide otomobilin çarptığı at arabasında 50 yaşındaki Şaban Kanar yaşamını yitirdi. Kaza, Gediz-Kütahya karayolu Yunuslar köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Gediz yönüne giden 46 yaşındaki Aykut Nar'ın kullandığı 34 ABB 740 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Şaban Kanar idaresindeki at arabasına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Şaban Kanar olay yerinde yaşamını yitirirken, atı ise yaralandı. Ahşap at arabasına çarpan otomobil ise takla atarak şarampole yuvarlandı. Şaban Kanar'ın cenazesi Gediz Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından otopsi için Gediz Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ağzı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan at ise olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir ağaca bağlandı. Kazada yaşamını yitiren Şaban Kanar’ın Çavdarhisar ilçesinde kağıt toplayarak yalnız yaşadığı ve Balıkesir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.



