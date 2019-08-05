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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil Arazöz aracı ile çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil Arazöz aracı ile çarpıştı: 2 yaralı

Kazdan detaylar

İlk Müdahale Polis Köprülü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

- Otomobilden detaylar
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- İstanbul-Tekirdağ yolu kilitlendi TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da otomobil ile arazöz aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Tekirdağ-İstanbul yolunda aksamalar yaşandı. Kaza, İstanbul - Tekirdağ Karayolu üzeri Süleymanpaşa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Altınova istikametinden gelen O.K. hakimiyetindeki 34 ZK 4878 plakalı otomobil, köprülü kavşaktan çevre yoluna gireceği esnada, Malkara yönünden gelen Edirne Keşan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü O.K. ve S.K. araçta sıkışırken, arazöz aracının sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul - Tekirdağ yolu kilitlendi Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan 2 kişi çıkarıldıktan sonra 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazanın etkisiyle Tekirdağ - İstanbul yolu kilitlendi. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi ile kazaya karışan araç yoldan çekilerek kilitlenen yolda akış sağlanmaya çalışıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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