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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil ambulansa çarptı:2 yaralı Video

Otomobil ambulansa çarptı:2 yaralı Video

-kaza yapan ambulanstan detay

İlk Müdahale Hastane 

--olay yerinden detay
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobilin ambulansa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.R.Y. idaresindeki 23 HA 779 plakalı otomobil M.U. idaresindeki 23 BK 512 plakalı ambulansa çarptı. Kazada ambulansta bulunan 1'i hasta 2 kişi hafif yaralandı. Ambulansta bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar takviye olarak gönderilen diğer ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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