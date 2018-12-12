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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobil, ambulansa çarptı: 1 yaralı - ELAZIĞ Video

Otomobil, ambulansa çarptı: 1 yaralı - ELAZIĞ Video

- Çarpışan otomobil ve ambulansta oluşan hasar - Polisin ve sağlık görevlilerinin çarpışan otomobil ve ambulans çevresinde bekleyişi Elazığ 'da otomobil, ambulansa çarptı: 1 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, otomobilin çarptığı ambulansın sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ahmet Furkan Doğru idaresindeki 23 ET 735 plakalı otomobil, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı'nda aynı yönde seyir halindeki sürücüsünün ismi belirlenemeyen 23 BB 286 plakalı ambulansa arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çıktı.Yaralanan otomobil sürücüsü Doğru, olaydan yara almadan kurtulan sağlık ekibinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Ekibi General Orgeneral 

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