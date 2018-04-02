Otomobil ambulans şoförüne çarptı... Kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

-Kaza sonrası olay yeri



( KAHRAMANMARAŞ )- Sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarını hastaneye götürdü KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaya olarak yürüyen ambulans şoförü, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndan Göksun istikametine ilerleyen Ömer Gedikli'nin kullandığı 10 BC 748 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, akaryakıt istasyonu girişinde kaldırımdan inerek yürüyen ve 112 Acil Servis şoförü olduğu öğrenilen Mustafa Okur’a çarptı. Okur, çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşerken otomobil ise akaryakıt istasyonun bahçesine girerek durabildi. Yaralanan ambulans şoförüne ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlarca yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarını hemen Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavisine burada devam edilen ambulans şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

