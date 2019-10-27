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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil alt geçide düştü: 1 ölü, 3 yaralı - ADANA

Otomobil alt geçide düştü: 1 ölü, 3 yaralı - ADANA

- Kaza yerinden görüntüler - Alt geçite düşen araçtan detaylar - Ambulans detaylarıOtomobil alt geçide düştü: 1 ölü, 3 yaralıADANA (AA) - Adana ’da otomobilin alt geçide düşmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bülent Yüksekyalçın'ın (40) kullandığı 01 TK 160 plakalı otomobil, Adana - Gaziantep kara yolu İncirlik Park Alanı yakınlarında yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.Kazada Derya Yüksekyalçın (16) olay yerinde yaşamını yitirdi.Yaralanan Bülent, Filiz ve 4 yaşındaki Defne Yüksekyalçın, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İncirlik 

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