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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil alev alev yandı... O anlar kamerada

Otomobil alev alev yandı... O anlar kamerada

Yanan araçtan detay

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

Kamera 


- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobil alev alev yandı. Araç sürücüsü ve yolcular arabadan atlayarak canını kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Malkara’dan Süleymanpaşa istikametine seyreden bir otomobilin, İnecik Mahallesi yakınlarında motorundan dumanlar yükseldi. Alev alev yanan aracı hemen yol kenarına park eden sürücü ve yolcular arabadan atlayarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü.
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