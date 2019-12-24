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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Otomobil alev alev böyle yandı

Otomobil alev alev böyle yandı

alev alev yanması

Kamera 

-itfaiyenin müdahalesi
-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Abdullah Doğutürk idaresindeki 25 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı mevkisinde seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Doğutürk, araçtan duman çıkmaya başladığını görünce otomobilini park ettiğini ve araçtan uzaklaştığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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