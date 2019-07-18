Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil alev alev böyle yandı

Otomobil alev alev böyle yandı

Yanan araçtan detay görüntüler

Patlama Sesi Cep Telefonu 

-İtfaiye erinin aracı söndürmesi

( KARS )- O anlar anbean telefonla kaydedildi KARS

- Kars’ta hareket halindeki bir araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yanmaya başladı.
Alevler içinde kalan aracı itfaiye ekipleri söndürdü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Kars’tan Azat köyüne seyir halindeki bir araç, köy girişinde bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket halindeyken alev aldı. Sürücü araçtan çıkarak itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen alevler içerisinde kalan araca müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. İtfaiye eri alevler içindeki aracı söndürdüğü anda araçtan gelen patlama sesiyle kısa süreliğine panik yaşasa da aracı söndürmeyi başardı. Daha sonra söndürülen araçta soğutma çalışması yapılırken, aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Aracın yanma anı ise aynı yolu kullanan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı