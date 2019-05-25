Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil alev alev böyle yandı

Otomobil alev alev böyle yandı

Otomobilin yanmasından detay

( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesinde seyir halinde iken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. SİVAS


- Sivas’ın Gürün ilçesinde seyir halinde iken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın Altınyayla - Gürün karayolu Gürün ilçesi Böğrüdelik köyü mevkiinde meydana geldi. Yangında M.B yönetiminde ki 58 TF 123 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede otomobili sardı. Vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahalesi sonuçsuz kaldı. Alev topuna dönen araç kısa sürede kullanılmayacak hale geldi. Yangında yaralan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış
Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın ÖldüSokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın Öldü
Çarşı Taraftar Grubu Lideri Tabanca İle VurulduÇarşı Taraftar Grubu Lideri Tabanca İle Vuruldu
Orduda Heyelan FaciasıOrduda Heyelan Faciası
Konyada Korkunç Olay!Konyada Korkunç Olay!
Kadranı 280de Takılı Kaldı! 2 Kişi Hayatını KaybettiKadranı 280de Takılı Kaldı! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı