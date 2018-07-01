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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ağaca çarptı: 6 yaralı - KONYA Haberi

Otomobil ağaca çarptı: 6 yaralı - KONYA Haberi

- Kaza yapan otomobilden görüntüler - Acil servis önünden görüntü Konya 'da otomobil ağaca çarptı: 6 yaralı - Kazada yaralanan sürücü ile eşi ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldıKONYA (AA) - Konya 'nın Ilgın ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.Kazım Ay (34) idaresindeki 42 UH 499 plakalı otomobil, Argıthanı Mahallesi Faruk Bal altgeçidi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.Kazada, sürücü Kazım ile eşi Ayşegül (25), kızları Nimet Ece (3), Tuana (7), Ayşe Naz (8) ve oğlu Enes Şaban (5) yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Bild 

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