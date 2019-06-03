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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

-olay yerinden detay

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon 

--araçtan detay
--ekiplerden detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kaza, merkez Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAL 691 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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