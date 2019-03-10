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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - BURDUR

Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - BURDUR

- Olay yerinden detaylar - Yaralıların hastaneye kaldırılmasından detaylar - Acil servisten detaylar Burdur 'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralıBURDUR (AA) - Burdur 'da otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Hüsnü Ergene (20) yönetimindeki 35 AFL 540 plakalı otomobil, Burdur - Karamanlı kara yolu Çendik köyü yakınında yoldan çıkarak bir ağaca çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Ergene olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan İbrahim Atabil (23), Veli Uygun (26) ve ikiz kardeşler Hakan ile Volkan Aykut (24) yaralandı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Atabil ve Volkan Aykut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Ergene'nin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis Hastane Jandarma Cenaze İkiz Kardeş 

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