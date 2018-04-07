Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Otomobil ağaca çarpıp tramvay yoluna girdi: 2 yaralı

Sürücü Merve Y.'nin yerde yatması

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralanan sürücünün ambulansa alınması
-Kaza yerinden görüntü
-Kaza yapan otomobilden görüntü
-Tramvaydan görüntü
-Aracın çekiciyle alınması
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin önce ağaca çarptığı, daha sonra ise tramvay yoluna girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Merve Y.(27) idaresindeki 42 TR 672 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halindeyken aracının kontrolü kaybederek ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil daha sonra tramvay yoluna girdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Merve Y. ile yanında bulunan ve eşi olduğu öğrenilen Nazif Y.(30) yaralandı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Merve Y. ile Nazif Y. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tramvay yoluna giren otomobil ise çekici yardımıyla tramvay yolundan kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı