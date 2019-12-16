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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Hayatını kaybeden kişi toprağa verildi - ANTALYA

Otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Hayatını kaybeden kişi toprağa verildi - ANTALYA

- Mevlana Caddesi - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürosu - AÖF Büro kapısı görünüm - Bariyerden görünüm - Antalya Kırcami Boynuzlukuyu Mezarlığı - Kabir yanında gözyaşı döken yakınlarıGÜNCELLEME - Antalya 'da otomobil açıköğretim bürosuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Kazada hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürosu çalışanının cenazesi toprağa verildiCENAZENİN TOPRAĞA VERİLMESİ VE YARALI RÖPORTAJI EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'da bir otomobilin açıköğretim bürosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Ender T'nin kullandığı 35 ABS 367 plakalı otomobil, Mevlana Caddesi'nde bariyere, kaldırıma ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı.Kazada sürücü Ender T. ile aracı görünce içeriye kaçmaya çalışan büro çalışanlarından Aslı Orak (37) ile İlknur Rukiye Çirik yaralandı.Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Aslı Orak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundaki işlemlerinin ardından Orak, Antalya Kırcami Boynuzlukuyu Mezarlığında toprağa verildi.
- Yaralanan Çirik de cenaze törenine katıldıYaralı halde mesai arkadaşını son yolculuğuna uğurlayan Çirik, bir süre gözyaşı döktü. Çirik, AA muhabirine, sınav günü olduğu için yoğunluk yaşadıklarını, hava almak için kapıya çıktıklarında kazanın olduğunu söyledi.

Aracın bir anda üzerlerine geldiğini belirten Çirik, "Ben içeriye kaçabildim ama arkadaşım arabayla camın arasına sıkıştı. O anı hatırlamak istemiyorum, çok üzüntülüyüm." dedi.

Hastane Açıköğretim Muhabir Açıköğretim Bürosu Gözyaşı 

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